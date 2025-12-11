『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、『鬼滅の刃』から第3位に「猗窩座」（あかざ）、8位に「童磨」（どうま）がランクインした。【写真】目が怖い！猗窩座や童磨の『鬼滅の刃』公式クリスマスケーキ『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すた