再審制度の見直しについて議論が進む中、犯罪被害者の遺族が11日、「再審が行われやすくなることに強く反対する」との要望書を法務大臣に提出しました。2011年に長女を元同僚の男に殺害された加藤裕司さんは11日、ほかの6つの殺人事件の遺族とともにまとめた要望書を平口法務大臣に手渡しました。要望書で加藤さんらは、「判決がどうなるか心配で心身ともに疲れ果てる」と裁判中の心境をつづったうえで、「再審が行われやすくなる