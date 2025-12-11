１０日午前７時頃、秋田県大館市比内町大葛の養鶏農家の鶏舎で、比内地鶏約３００羽が死んでいるのを飼育する男性が見つけた。周囲にはクマの足跡があり、届け出を受けた市は、鶏舎に侵入したクマに襲われたとみている。鶏舎は自宅裏にあり、死んだ鶏は大半がヒナで、食べられたものもあったが、大部分が圧死していたという。クマに驚いて押し合ったとみられる。近くの民家でも９日、飼い犬が死んでおり、市は付近に１０日に箱