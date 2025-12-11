お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（39）が9日に公開されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。前職について語った。少年時代からテレビやお笑いが好きで、芸人に憧れを持っていたという屋敷。憧れはあるものの「怖すぎるやん、高卒で（芸人に）なるってやっぱ。だから、割といい大学行って、給料いいとこ行きたいなっていうのはあったから」と同志社大学に進学