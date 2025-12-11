£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÐ¶ç¤Î¡ÖÅßÎïÀï¡×¤ò³«ºÅ¡££±£°Ç¯¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÆÃÂÔÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¡¢²Æ°æ¤¤¤Ä¤­ÀèÀ¸¤¬´¿´î¤·¤¿¡£¡ÖÅßÎïÀï¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ºÍÇ½¤¢¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¼Ô¤¬ÇÐ¶ç¤òÄó½Ð¡¢²Æ°æÀèÀ¸¤¬¸·Áª¤·¤¿£±£¶¿Í¤¬ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£±£¶¿Í¤ÎÃæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢£±£°Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÆÃÂÔÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê»ù¤Î£Ë£é£ó¡Ý£Í£ù¡Ý£Æ£ô£²¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì¡£ËÞ¿Í²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡ÖÆó³¬Æ²¡×