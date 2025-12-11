外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、茨城県で「外国人観光客におすすめし