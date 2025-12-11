「おしゃぎり」と呼ばれる屋台を引き回す村上市の伝統行事がユネスコの無形文化遺産に登録されることが決まりました。村上市では決定の瞬間を見届けようとパブリックビューイングが行われ、関係者からは喜びの声が聞かれました。伝統の「おしゃぎり」を世界へ…村上市の会場には12月11日午後、関係者が集まりその瞬間を待っていました。〈訪れた人〉「早く決まってもらいたい気持ちでいっぱい。間違いないと思うんですけど楽