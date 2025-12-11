2025年冬のボーナス事情はどのようになっているのでしょうか？民間企業（事業所規模5人以上）の2025年の冬のボーナスは、1人当たり支給平均額は42万2989円（前年比＋2.3％）、5年連続増加と予想されています。製造業は前年比2.6％アップの57万2965円、非製造業は前年比2.4％アップの39万5388円となっています。企業業績の改善と人出不足の深刻化などの影響でボーナスの増加が続いています（※1）。では、公務員の状況はどうでしょ