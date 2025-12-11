黒竜江省ハルビン市で開かれる「第27回ハルビン氷雪大世界」のメインタワー「氷灯啓夢」の棟上げが10日に完了し、細部仕上げと照明の調整という最終段階に入り、近くその全容が公開される予定だ。新華網が伝えた。「氷灯啓夢」は、使用した氷の総量が3万9000立方メートルに上り、今回のハルビン氷雪大世界園区で最も高さが高く、単体として最大の氷の建造物となる。（提供/人民網日本語版・編集/KM）