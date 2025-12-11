「ファミリーマート」は、12月12日（金）から、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボレーションした「コンビニエンスウェア」を、全国の店舗で順次発売する。【写真】文具シリーズが初登場！ 「メッシュポーチ」などコラボアイテム一覧■3回目のコラボ今回3回目のコラボで発売される「コンビニエンスウェア」は、以前好評だったアパレルグッズに加え、コクヨと共同開発した文具シリーズなど、『ス