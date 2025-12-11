À®¶ð²°¤ÎÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µðÂç¤Ê¥¿¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤¬Ä¹ÃË¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤È¤â¤ËÅÁÅý¤Î¤ª¤»¤Áºî¤ê¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ç¤¤¤Ç¤«¤é34Ç¯¤ª¤»¤ÁÍÑ¤Î¥¿¥ó²æ¤¬²È¤ÎÀ®¶ð²°¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï·ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ìÉÊ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¤Îº§Ìó¤òÀè·îÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤­¤Ê¥¿¥ó¤Î²ô¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¾Ð