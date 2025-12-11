ＪＲ東日本は再来年の春に、群馬県で「ご当地Ｓｕｉｃａ」を先行スタートさせ、県が進める次世代交通サービス「ＧｕｎＭａａＳ」の機能を「モバイルＳｕｉｃａ」に組み入れると発表しました。 県庁では１１日、ＪＲ東日本高崎支社の樋口達夫支社長と山本知事が合同で記者会見を開き、概要を説明しました。県では、スマートフォンを使った独自の次世代交通サービス「ＧｕｎＭａａＳ」を進めています。 今