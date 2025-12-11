不特定多数の人が利用する駅のホームでテロを想定した訓練が渋川市で行われ、参加者が対処法を確認しました。 訓練は、年末年始に利用が増えることが予想されるＪＲ渋川駅で行われ、渋川警察署の警察官や駅員など３５人が参加しました。 不審者が駅のホームで突然騒ぎ出し催涙スプレーや刃物で別の客を襲うという想定で行われました。駅員が１１０番通報し客を安全な場所に避難させると、通報を受けた警察官が