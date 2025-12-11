県産イチゴが出荷のシーズンを迎え、ＪＡたのふじの生産者らが県庁を訪れ、藤岡市の特産品「やよいひめ」を知事にＰＲしました。 県庁を訪れたのはＪＡたのふじの生産者と藤岡商工会議所青年部のメンバーです。やよいひめは群馬県が育成したオリジナル品種で、大粒で甘みと酸味のバランスが良いイチゴです。 藤岡市は県内一の生産地で、やよいひめを試食した知事は、「本当においしい。味のクオリティコントロӦ