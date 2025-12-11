太田女性防火クラブは市の消防本部で研修会を開き、女性クラブ員が電気火災の防止について学びました。 この研修会は、太田女性防火クラブに所属するメンバーに家庭での火災予防知識を習得してもらおうと開かれたものです。この日は、関東電気保安協会の職員３人が講師を務め、家庭用のコンセントやモバイルバッテリーなどによる火災を例にあげ、注意を呼びかけました。 参加者は、漏電した場所を探し復旧させるまで