「シェアする防災セット」とは 青森県で震度6強を観測した地震を受け、災害への備えに関心が高まっています。東京で開かれている展示会では、防災グッズや災害対策など静岡ゆかりの取り組みも紹介されています。 【写真を見る】東京ビッグサイトで開かれているSDGsや環境、災害対策などをテーマにした展示会 東京・江東区の東京ビッグサイトでは、SDGsや環境、災害対策などをテーマにした「SDGs Week EXPO 2025」が