¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ï´ÖÀÜ·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡× ¹ñ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Ï12·î11Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´ÖÀÜ·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤á¤°¤êÎëÌÚÃÎ»ö¡Ö´ÖÀÜ·ÐÈñ¤Ê¤É¥³¥¹¥È¤«¤±¤º¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ëÍ­¸ú¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò¡×=ÀÅ²¬¸© ¹ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¼«