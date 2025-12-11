「伊豆高原メガソーラー計画」各候補者の考えは 各候補者に、伊東市長選の大きな争点の一つである「伊豆高原メガソーラー計画」について、計画への賛否とその理由を聞きました。（届け出順） 【画像を見る】「伊豆高原メガソーラー計画」各候補者の考えは 1. 新人・利岡正基候補【反対】 「住民不安が続いていることや裁判状況などの事実を市民へ共有することが最重要」 2. 新人・石島