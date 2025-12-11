地震発生から6分ほどで園児全員の避難 静岡県袋井市の幼稚園で12月11日、大地震が起きたことを想定し、園児が津波避難タワーに逃げ込む訓練が行われました。 【写真を見る】袋井市で行われた園児が津波避難タワーに逃げ込む訓練 ＜アナウンス（訓練音声）＞ 「いま、幼稚園に大きな地震がありました」 海岸から1キロほどのところにある袋井市の浅羽南幼稚園で行われた訓練は、大地震が発生したとの想定で行われ