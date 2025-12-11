静岡県浜松市が管理する橋3か所で、橋の名前が書かれたプレート＝橋名板12枚が盗まれていたことがわかりました。被害額は約78万円にのぼり、市は警察に被害届を提出する方針です。 【写真を見る】盗難被害が確認された橋名板 市によりますと、盗まれたのは浜松市天竜区春野町にある橋の名前を記した橋名板12枚です。 12月7日にパトロール中の警察官が上野橋の橋名板4枚が盗まれていることを発見しました。市は翌8日