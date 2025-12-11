阿部詩第74回日本スポーツ賞（読売新聞社制定）の選考会が11日、東京都内で行われ、柔道の世界選手権女子52キロ級で5度目の優勝を果たした阿部詩（パーク24）を大賞に選んだ。特別賞にはフェンシングの世界選手権で男子エペ団体を初制覇した日本代表、新体操の世界選手権団体総合で初の金メダルに輝いた日本代表が選ばれた。奨励賞はスポーツクライミングの世界選手権男子ボルダーで初優勝の安楽宙斗（JSOL）が受賞した。