2021年3月に名古屋出入国在留管理局施設で収容中に死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん＝当時（33）＝の遺族が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が11日、名古屋地裁で開かれ、体調不良を訴えるウィシュマさんを診療した非常勤内科医の証人尋問が行われた。検査で異常値が出ても外部の医療機関で点滴を受けるよう指示しなかった理由について「私が判断しなくても、必要なら入管の判断で連れていくと思った」と