元NMB48でグラビアアイドルの本郷柚巴（22）が11日までに、インスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開した。10日に、3冊目となる写真集「いつのまに」を発売した本郷は「まさか3冊目を出す日が来るなんて思ってもいませんでした、、写真集を出せるのは皆さんが応援してくださるおかげですいつも本当にありがとうございます沢山の方にこの写真集の魅力が伝わりますように」。シャツからグラマラスなボディーがのぞく