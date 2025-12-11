Ｊリーグの年間表彰を行う「Ｊリーグアウォーズ」が１１日に横浜市内で開催され、Ｊ１岡山の日本代表ＭＦ佐藤龍之介（１９）がベストヤングプレーヤー賞を初受賞した。ＦＣ東京の下部組織で育った佐藤は、２０２３年８月に１６歳でプロ契約を結んだ。今季は出場機会を求め、期限付き移籍で岡山でのプレーを選択。その岡山では２８試合出場の６得点２アシストを記録し、チームのＪ１残留に貢献した。代表活動では６月の活動で