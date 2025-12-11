冒険家でＹｏｕＴｕｂｅｒのゆたぼんが１１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新し、二重手術を行っていたことを報告した。ゆたぼんは「報告が遅れてすいません。実は二重手術をしました。どうですか？いい感じじゃないですか。めちゃくちゃ気に入っています。もともと逆さまつ毛で、まつ毛が邪魔だったが、手術をして、びっくりしました。こんなに見やすくなるんだ」と視界が広がったことに感激しているという。ゆたぼんは今月