ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は１１日、準優勝戦が行われた。大広咲季（２６＝香川）は１０Ｒ６枠で６着。２日目から３日目にかけて抜群気配で３連勝を初経験するなどシリーズを盛り上げたが、４日目以降は下降線。エンジン自体も「悪くはないんですけど、ターン回りの押し感を求めて調整していきます」と立て直している最中だ。５８号機は前節Ｖ機。２日目、３日目の状態に戻す