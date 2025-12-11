巨人の井上温大投手が１１日、山瀬慎之助捕手とともに「アパホテル＆リゾート東京ベイ潮見」でファンミーティングに参加。約１２０人のファンと交流した。井上は今季２０登板で４勝８敗、防御率３・７０で最終盤の９月に不振で登録抹消。その後、左肘痛も発症し、そのままシーズンを終えた。昨季８勝を挙げ、さらなるブレイクを期した１年だっただけに「自分が想像していたのと全然違う、うまくいかないシーズンでした」と悔