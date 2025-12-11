地域政党「再生の道」の代表を退任した石丸伸二氏が、レアな２ショットを披露した。石丸氏は１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「２０２５年で１番目に記念すべき日になりました」とつづり、歌手・森進一の長男でロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａとの写真を掲載。「ご本人に確認しましたが、海外ツアー、日本から来て良いんですって笑」と明かした。この投稿のコメント欄にはＴａｋａ