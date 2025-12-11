Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、守護神として鹿島の９季ぶり９度目の優勝に貢献した日本代表ＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）を獲得した。ＧＫの受賞は２０１０年の元日本代表ＧＫ楢崎正剛氏（当時名古屋）以来、１５年ぶり２度目。２６年北中米Ｗ杯出場を目指す３シーズン連続フル出場中の鉄人ＧＫを、鹿島担当の岡島智哉記者が「見た」。鹿島不動の守護神・早川のＭ