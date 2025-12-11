¡ÚÄãµ¤°µ¡ÛÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ø ºÆ¤Ó¡ÖÅß¾­·³¡×¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£ ´ØÅìÃÏÊý¤Î½éÀã¤Ï11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿å¸Í¡Ê11/20¡Ë¡¦±§ÅÔµÜ¡Ê12/4¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤â¤³¤Î½µËö¤Ë¤Ï¡Ø½éÀã¡Ù¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¡¢¡¢¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë Àã¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤È£±£´Æü¡ÊÆü¡ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢Åù°µÀþ¤¬¹þ¤ß¡¢É÷¤¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ £±£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë²­ÆìÉÕ¶á¤Î¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤