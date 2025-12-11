殺傷能力のある回転式拳銃など合わせて16丁を所持していたとして長野市に住む65歳の男性が11日、書類送検されました。銃刀法違反の疑いで書類送検されたのは長野市に住む65歳の無職の男性です。警視庁によりますと、男性は今年7月、長野市の自宅で殺傷能力のある回転式拳銃1丁と人にけがをさせる威力のあるエアガン＝「準空気銃」5丁、本物に似せた「模造拳銃」10丁を所持した疑いが持たれています。警視庁がインターネット