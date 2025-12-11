ノーベル賞の授賞式がスウェーデンで行われました。授賞式のあとの晩さん会の舞台裏を出水アナウンサーが取材しました。出水麻衣アナウンサー（現地10日）「もう間もなくノーベル賞の授賞式です。刻一刻と時間が迫るなか、多くの市民の皆さんが会場の周りに駆けつけています。雰囲気を味わおうとしていらっしゃるんですかね」世界中が待ちわびた授賞式。化学賞の北川進さんと生理学・医学賞の坂口志文さんにメダルが授与されました