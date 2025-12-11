タイとカンボジアの国境地帯で両軍の激しい衝突が続くなか、民間人の被害も拡大しています。これまでにタイ側で民間人4人、カンボジア側で10人が死亡しました。カンボジア北部で11日に撮影された映像。カンボジア軍がタイ側に向けて数十発ものロケット弾を発射している瞬間とみられます。一方、国境地帯の住宅地に進軍したタイ軍の装甲車から兵士が銃撃している映像もタイメディアで報じられました。両軍の交戦は国境沿いの広い範