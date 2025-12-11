投資家を名乗るアカウントにダイレクトメールを送ったことをきっかけに、秋田市に住む40代の女性が2,500万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田東警察署の調べによりますと投資に興味を持っていた秋田市に住む40代の女性は10月下旬、「機関投資家」を名乗るアカウントを見つけてダイレクトメールを送りました。その後、投資関連のライングループを勧められて登録した女性は、“専属アシスタント”の指