現役引退からの初年度は、自身が目指す“サッカー系文化人”として活躍を見せた。元日本代表の柿谷曜一朗氏はJリーグ功労選手賞を受賞。来年の北中米ワールドカップに向けて、「より日本代表を応援したくなった。来年のW杯に向けて、ちょっとでも日本代表の役に立つために、サポーターを巻き込んで応援してもらうために、ちょっとでも力を貸せれたら」と力を込めた。今年1月の引退発表から翌月のJ1開幕戦、ガンバ大阪とセレッ