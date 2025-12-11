DeNA前監督の三浦大輔（51）が12月8日、公式Instagramを更新し、「次はこのチームの監督をやります！」と報告した。投稿では、草野球チーム「リーゼントスターズ」の指揮を執ることに加え、投手も務める“プレイングマネジャー”として参加することを紹介。背番号「18」の青いユニホームを着用し、新たな野球人生への意気込みを示している。 公開された写真には、三浦がキャップをかぶり