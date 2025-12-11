飯豊町によりますと、11日の午後4時45分ごろ、山形県飯豊町椿厚生でクマが目撃されました。飯豊町役場から北西におよそ300メートルの場所です。 【写真を見る】近くには役場や中学校も...飯豊町椿でクマ目撃町が注意呼びかけ（山形） クマの体長はおよそ50センチメートルとみられていて、山へ入っていったということです。 町は注意を呼びかけています。