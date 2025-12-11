◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日女子1回戦が行われ早田ひな選手(世界ランク10位)が蒯曼選手(同4位)と対戦しました。第1ゲーム早田選手は流れをつかめず落とすと、第2ゲームは両者の壮絶なラリーが繰り広げられます。早田選手のサーブから始まった戦いは緩急をつけたラリーに、後ろに下がらされても、体勢を崩されても続くラリーは24回目で蒯曼