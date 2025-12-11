12日（金）は北日本を中心に雪と風が強まって冬の嵐となりそうです。全国的に気温が急降下します。寒さが強まるでしょう。天気図です。低気圧が発達しながら北上します。日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が強まるでしょう。等圧線の数が多く、間隔も狭いです。こういうときは風も強まります。雪雲の予想です。夜は雨のところも次第に雪に変わり、12日朝にかけて北陸や東北の日本海側で雪の降り方が強まりそうです。日中から夜に