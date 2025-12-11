マウスコンピューターは12月9日、「mouse」ブランド新製品として、10.1型2in1タブレットPC「mouse M0」を発売した。Windows 11 Home搭載モデル、Windows 11 Proの2種類をラインナップし、直販価格は59,800円から。mouse M0「mouse M0」は専用キーボードを着脱できる2in1式の10.1型タブレットPC。本体の重さは約555g、キーボードを装着した場合は約876gの重さで持ち運びやすく、パッシブペンに対応し学習用途や日常使いなどに適する