BE:FIRSTが、ファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のDance Performance映像を公開した。今回公開された映像では、「多幸感がすごい！」と話題の「街灯」のダンスパフォーマンスを定点で楽しむことができる。BE:FIRSTのチームワークの良さが存分に表れているDance Practice映像は必見だ。◾️「街灯」2025年12月8日（月）配信リリースPre-Add・Pre-Save：https://avex.ffm.to/gaitouLyrics : SK