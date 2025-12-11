韓国俳優ハン・ソヒ、チョン・ジョンソがダブル主演を務めるクライムサスペンス『PROJECT Y』（2026年1月23日公開）より、スタイリッシュなキャラクターポスター7種が解禁。併せて、ハン・ソヒが本作のプロモーションで来日し、2026年1月13日にジャパンプレミアを開催することも発表された。【写真】スタイリッシュな雰囲気が目を引くキャラポスターを一気見（6枚）本作は、ソウル・江南の歓楽街を舞台に、ミソンとドギョンと