シドの明希(B)のオリジナルアパレルブランド“NSNF”から新作となる“#07 COLLECTION”が発表された。今作は、“NSNF”のこれまでの様々なアイテムにプラスワンでスタイリングの幅が広がるデニムジャケット、背面にブランドロゴを大きくあしらったカーディガンやスウェット、素材別のセットアップアイテムに今季のロゴデザインを紙ネームにて縫い付けしたTシャツやロンTなど、アイテム充実だ。受注販売開始は12月13日より。明希と