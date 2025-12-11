６人組ロックバンド「ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ」が１１日、結成２５周年、デビュー２０周年を記念したドキュメンタリー映画「ＵＶＥＲｗｏｒｌｄＴＨＥＭＯＶＩＥ：２５ｔｏＥＰＩＰＨＡＮＹ」（オ・ユンジン監督、イ・イェジ監督、１２日公開）前夜祭！公開記念舞台あいさつを都内で行った。今年の６月１４、１５日に開催した６年ぶりの東京ドームライブを中心に、豪シドニーで撮り下ろした映像も交えて６人の素顔を紹介する