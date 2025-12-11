サバシスターが10月23日の東京・渋谷 Spotify O-EAST公演を皮切りに自身最大規模のツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞を敢行中だ。先ごろ、同ツアーのファイナルシリーズが開催されることがアナウンスされたが、このたびそのゲストバンドが発表となった。2026年2月28日の広島 CLUB QUATTRO公演にPEDRO、3月1日の福岡 DRUM LOGOS公演にKALMA、3月29日の新潟 LOTS公演にハルカミライが出演する。なお、ファイナルシリーズは全8公演中3公