三重県伊賀市で男性を車のボンネットに乗せたまま蛇行運転して振り落とし殺害しようとしたとして逮捕された中国籍の男性について、津地検は不起訴処分としました。 10日付で不起訴処分となったのは、中国籍の男性（38）です。警察によりますと、男性は11月、伊賀市の名阪国道上り、伊賀サービスエリアの駐車場で会社員の男性（当時46歳）を車のボンネットに乗せたまま急発進などを繰り返して振り落とし、殺害しよ