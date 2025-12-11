モデルのｅｍｍａが１１日に自身のインスタグラムを更新し、事務所を退所することを報告した。ｅｍｍａのコメント全文は以下の通り。いつも応援してくださっている皆さまへ。私ごとではありますが、この度１２年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします。１８歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと