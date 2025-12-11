2026年にデビュー30周年を迎えるポムポムプリンが、30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」のミュージックビデオを公開した。2024年4月の公開からYouTubeとTikTok計2000万回再生を記録した「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に続く、新曲だ。本楽曲は「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、玉屋2060%(Wienners)が作詞・作曲したリズミカルな楽曲。楽しくポップに癒しを届けてくれる。さ