アニメ制作会社「カラー」は１１日、アニメ制作会社「ガイナックス」の破産整理が終了し法人として消滅したことを受けて庵野秀明代表名義の声明を公式サイトに公開した。１９８４年に設立されたガイナックス社は、庵野氏が生み出して１９９５年にテレビ放送がスタートしたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」が大ヒット。しかし、近年は資金繰りが悪化し昨年５月に東京地方裁判所に会社破産の申立を行い、今年１２月１０日付けで