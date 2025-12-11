稲垣祥は2021年以来2度目のベストイレブンを受賞名古屋グランパスのMF稲垣祥が12月11日、横浜市内で行われたJリーグアウォーズでベストイレブンを受賞した。チーム順位は16位ながら中盤のポジションで11得点をマークし、堂々の選出。「もちろん、可能性はあるかなと思っていました」と振り返った。個性的な衣装で、念願の華やかなステージを体験した。ベストイレブンに選出されるのは、2021年以来2度目。この時は全38試合に出